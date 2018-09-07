Foça’yı kirleten geminin 18 mürettebatı ifadeye çağrıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Foça ilçesindeki fuel-oil sızıntısının kaynağını, "Uydu görüntülerinden deniz kirliliği izlenerek ve TÜBİTAK raporlarıyla söz konusu atığın kaynağının Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisi olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu geminin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir" sözleriyle duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Foça Cumhuriyet Başsavcılığı, Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 mürettebatı ifadeye çağırdı.