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24 Mayıs 2018 18:18

“Foça’yı Seviyorum Kültürel Mirasıma Sahip Çıkıyorum “sergisi

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Bedia Midilli İlkokulu işbirliğince düzenlenen ilçede görev yapan Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar öğretmenlerinin atölye çalışmalarıyla oluşturulan “Foça’yı Seviyorum Kültürel Mirasıma Sahip Çıkıyorum “sergisi açıldı.

“Foça’yı Seviyorum Kültürel Mirasıma Sahip Çıkıyorum “sergisi

24 Mayıs 2018 18:18


28 Mayıs Pazar gününe kadar 4 gün açık kalacak sergi, Foça’nın Kültürel Mirasını sahip çıkan sanatsever Foçalılarla buluşacak. Sergi açılışına Foça Kaymakamı Ali Çetin, Kaymakam adayı Onur Alimoğlu, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Foça İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Çoşkun, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Milli Eğitim Şube Müdürü Beyhan Gökdemir, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Ali Çetin’in sergiyi açmasından sonra ziyaretçiler, Necla Midilli Merkez Ortaokulu öğrencilerinin Melodikaları ile Reha Midilli Anadolu Lisesi öğrencisi Umut Baş’ın gitarıyla seslendirdiği müzikler eşliğinde sergiyi gezdi.




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