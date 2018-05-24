“Foça’yı Seviyorum Kültürel Mirasıma Sahip Çıkıyorum “sergisi

28 Mayıs Pazar gününe kadar 4 gün açık kalacak sergi, Foça’nın Kültürel Mirasını sahip çıkan sanatsever Foçalılarla buluşacak. Sergi açılışına Foça Kaymakamı Ali Çetin, Kaymakam adayı Onur Alimoğlu, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Foça İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Çoşkun, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Milli Eğitim Şube Müdürü Beyhan Gökdemir, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Ali Çetin’in sergiyi açmasından sonra ziyaretçiler, Necla Midilli Merkez Ortaokulu öğrencilerinin Melodikaları ile Reha Midilli Anadolu Lisesi öğrencisi Umut Baş’ın gitarıyla seslendirdiği müzikler eşliğinde sergiyi gezdi.