Fortune 500 listesinde, Bereket Enerji’ye bağlı şirket sayısı 9 oldu

Genel Merkezi Denizli’de olan grup; enerji üretimi, dağıtımı, toptan ve perakende elektrik satışında faaliyet gösteren şirketleriyle istikrarlı büyümesini tescillerken, enerji sektörü sıralamasında 4 şirketiyle boy gösterdi. Bereket Enerji Grubu, Fortune araştırmasında ayrıca satış karlılığı en yüksek, öz kaynak devir hızı ve karlılığı en yüksek ve çalışan başına satış hacmi en yüksek şirketler kategorisinde de zirveye tırmandı.

Şirketlerin 2017 yılı net satışları, ihracat ve karlılık oranlarının temel kriter alındığı araştırmada, Bereket Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. Türkiye’nin en büyük 63., Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. de 90. ncı büyük şirketi olarak ilk 100 kuruluş arasına girmeyi başardı.

Grup Şirketlerinden GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. 179., ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. 256., Yatağan Termik Üretim A.Ş. 324., Bereket Elektrik Tedarik A.Ş. 328., Bereket Enerji Üretim A.Ş. 350., Çatalağzı Termik Üretim A.Ş. 391. ve Elsan A.Ş. ise 475.nci sırada yer aldı.

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. bunun dışında öz kaynak karlılığı en yüksek 50 şirket sıralamasında Türkiye 21.ncisi, satış karlılığı en yüksek şirket sıralamasında ise Türkiye 34.ncüsü oldu. Öz kaynak devir hızı şirketler sıralamasında, Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. Türkiye 5.nciliğini elde etti. Aynı kategoride, ADM Elektrik Dağıtım 24., Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. de 34.ncü oldu.

Şirketlerin sektörlere dağılımında ise Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. enerji sektöründe Türkiye 10., Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. 12., ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. 21., Yatağan Termik Üretim A.Ş. 26.ncılığı yakaladı.

Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, ‘’Fortune 500 Türkiye’’ araştırması için ‘’Çalışanlarımız ile birlikte elde ettiğimiz bu başarı için mutluyuz ve gururluyuz’’ dedi. Güçlü bir Türkiye için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Saldanlı şunları söyledi: "Ülkeler için büyük stratejik öneme sahip enerji sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Üretmek, istihdam oluşturmak ve ekonomiye katkı sağlamak tüm şirketlerin ortak hedefi olmalı. Türkiye’nin kalkınması ve halkımızın refahı için özel sektöre büyük sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz. Bereket Enerji Grubu olarak bu sorumlulukla hareket etmeye devam edeceğiz.’’