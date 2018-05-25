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25 Mayıs 2018 08:20

Forum Adrenalin Festivali 10. kez başladı

İzmir ve çevre illerin çekim merkezi Forum Bornova tarafından onuncu kez düzenlenen Forum Adrenalin Festivali, ünlü modeller Fatoş Kabasakal ve Elif Ece Uzun’un katılımıyla başladı.

Forum Adrenalin Festivali 10. kez başladı

25 Mayıs 2018 08:20


İzmirlilerin buluşma noktası Forum Bornova’nın 24-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında onuncu kez gerçekleştirdiği Forum Adrenalin Festivali hızlı başladı. Festivalin bu yılki katılımcılarını ünlü modeller Fatoş Kabasakal ve Elif Ece Uzun eşliğinde açılışı yapılan festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgiyle takip ediliyor. 27 Mayıs’a dek otomobilseverleri bir araya getirecek bu keyifli etkinlikte yepyeni otomobiller Forum Bornova ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.


Forum Bornova ve Rönesans Model Ajans işbirliği ile gerçekleştirilecek 10. Forum Adrenalin Festivali’nin katılımcıları arasında Fiat Birmot Enriko Aliberti Poyraz, Toyota-Borovalı, Hyundai-Yükseliş, Skoda-Vosmer, Nissan-Borovalı, Citroen-Kavuklar, Renault Dacia-Mais yer alıyor. Bu heyecana ortak olmak isteyen herkes, 10. Forum Adrenalin Festivali’ne davet edildi.




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