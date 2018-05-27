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27 Mayıs 2018 13:54

Forum Adrenalin Festivali 10. kez başladı

İzmir ve çevre illerin çekim merkezi Forum Bornova tarafından 10.

Forum Adrenalin Festivali 10. kez başladı

27 Mayıs 2018 13:54

kez düzenlenen Forum Adrenalin Festivali, ünlü modeller Fatoş Kabasakal ve Elif Ece Uzun’un katılımıyla 24 Mayıs Perşembe günü başladı. Festival 27 Mayıs’a dek ünlü markaların son model otomobillerini yakından görmek isteyenleri bekliyor.



İzmirlilerin buluşma noktası Forum Bornova’nın 24-27 Mayıs tarihleri arasında onuncu kez gerçekleştirdiği Forum Adrenalin Festivali hızlı başladı. Ünlü modeller Fatoş Kabasakal ve Elif Ece Uzun eşliğinde açılışı yapılan festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgiyle takip ediliyor. 27 Mayıs’a dek otomobilseverleri bir araya getirecek bu keyifli etkinlikte yepyeni otomobiller Forum Bornova ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor. Forum Bornova ve Rönesans Model Ajans işbirliği ile gerçekleştirilecek 10. Forum Adrenalin Festivali’nin katılımcıları arasında Fiat Birmot Enriko Aliberti Poyraz, Toyota-Borovalı, Hyundai-Yükseliş, Skoda-Vosmer, Nissan-Borovalı, Citroen-Kavuklar, Renault Dacia-Mais yer alıyor. Bu heyecana ortak olmak isteyen herkes, 10. Forum Adrenalin Festivali’ne davet edildi.




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