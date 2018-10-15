Forum Bornova Ayşegül Aldinç ile coştu

Ünlu sanatçı Ayşegül Aldinç, Forum Music Fest kapsamında Forum Bornova'da konser verdi.

İzmir Forum Bornova'da Ayşegül Aldinç rüzgarı esti. Forum Music Fest kapsamında Forum Bornova'da bulunan amfi tiyatroda sahne alan Aldinç, en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Romantik ve hareketli şarkıları ile sevenlerine müzik ziyafeti veren Ayşegül Aldinç, Forum Bornova ziyaretçilerine unutmayacakları bir akşam yaşattı.