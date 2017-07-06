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06 Temmuz 2017 10:16

Forum Bornova Çocuk Kulübü ‘Yaşasın Arkadaşlık’’la devam edecek

Özel temalarıyla hem miniklerin hem büyüklerin dikkatini çeken Forum Bornova Çocuk Kulübü etkinliklerine “Yaşasın arkadaşlık” temasıyla devam ediyor.

Forum Bornova Çocuk Kulübü ‘Yaşasın Arkadaşlık’’la devam edecek

06 Temmuz 2017 10:16


İzmir ve çevre illerin çekim merkezi Forum Bornova, minikler için hem öğreten hem eğlendiren çocuk kulübü etkinliklerine “Yaşasın arkadaşlık” sürüyor. 8-9 Temmuz Cumartesi ve Pazar günleri Forum Bornova’yı ziyaret edecek minikler, konusunda uzman psikolog eşliğinde arkadaşlık teması üstüne konuşma fırsatı bulacak. Çocukların drama yoluyla hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını destekleyecek doğaçlama mini tiyatroda minikler, Borni ve arkadaşları ile birlikte sahnede "Haydi sen de gel!" diyecekler.



ForumBüs ile doğaya yolculuk devam ediyor


Forum Bornova, minikler için hem öğreten hem eğlendiren yaratıcı etkinliklerine ForumBüs’te düzenlenecek Çiçek Atölyesi ile devam ediyor. Temmuz ayı boyunca her hafta sonu ForumBüs’te düzenlenecek atölye çalışmasında çocuklar saksı boyamayı ve çiçek dikmeyi öğrenirken, keyifli dakikalar geçirecek.




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