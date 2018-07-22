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22 Temmuz 2018 15:15

Forum Bornova Yaz Akşamı Konserlerinde Merve Özbey

İzmir ve çevre illerin çekim merkezi Forum Bornova’nın yaz akşamlarına keyif katan canlı müzik etkinlikleri, sürpriz bir isimle devam ediyor.

Forum Bornova Yaz Akşamı Konserlerinde Merve Özbey

22 Temmuz 2018 15:15


Popüler sanatçı Merve Özbey, Forum Bornova’da hayranlarıyla buluşacak. Yaz akşamlarının tadını benzersiz bir canlı akustik performans eşliğinde çıkartmak isteyenler müziğe doyacak.


Büyük ilgi gören Simge Sağın ve Fettah Can konserlerinin ardından vevilen şarkıcı Merve Özbey, geleneksel yaz akşamı konserleri kapsamında 4 Ağustos Cumartesi saat 21.30’da Forum Bornova’da sahne alacak.


“Duman”, “Helal Ettim”, “Yaş Hikayesi”, “Topsuz Tüfeksiz” gibi pek çok hit şarkısı bulunan ünlü sanatçı Merve Özbey, şarkılarını akustik performansıyla sunarak Forum Bornova ziyaretçilerine romantik bir akşam yaşatacak.




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