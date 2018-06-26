Forum Bornova’nın yaz konserleri Fettah Can ile devam ediyor

Sevilen sanatçı Fettah Can, geleneksel yaz akşamı konserleri kapsamında 1 Temmuz Pazar saat 21.30’da Forum Bornova’da sahne alacak.

“Boş Bardak”, “Mandalinalar” ve “Olan Bize Oldu” gibi parçalarla milyonların sevgisini kazanan ünlü besteci ve şarkıcı Fettah Can, 2018’e damga vuran yeni albümünden parçalar ve unutulmaz şarkılarını akustik performansıyla sunarak Forum Bornova ziyaretçilerine romantik bir akşam yaşatacak.

Büyük ilgi gören Simge Sağın konserinin ardından Fettah Can ile devam eden akustik performanslar yoğun ilgi görüyor.