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18 Eylül 2017 12:17

Fotoğraf düşkünleri için doğal yaşam yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenleyeceği “Sizin Gözünüzden Doğal Yaşam” konulu fotoğraf yarışması için başvurular devam ederken, son başvuruların 31 Ekim tarihinde sona ereceği belirtildi.

Fotoğraf düşkünleri için doğal yaşam yarışması

18 Eylül 2017 12:17


İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda barınan 130’den fazla türde bin 500’ü aşkın hayvanı yeni nesillere tanıtmak ve fotoğrafçılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan fotoğraf yarışması, bu yıl beşinci kez düzenlenecek. “Sizin Gözünüzden Doğal Yaşam” başlığı altındaki yarışma için son başvuru tarihi 31 Ekim. Doğal Yaşam Parkı sınırları içinde çekilen fotoğrafların değerlendirileceği yarışmaya katılmak isteyenler, şartname ve katılım formuna www.izmirdogalyasamparki.org.tr adresinden ulaşabilir.



Para ödülü


Ege Üniversitesi Radyo, Televizyon, Sinema Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alaattin Kanlıoğlu, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Temel Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Koştumoğlu, İzmir Fotoğraf Akademi Kurucusu Zeynel Aydın, Fotoğraf Sanatçısı Uzm. Opr. Dr. Levent Çanakkalelioğlu ve İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin’den oluşan jüri, Kasım ayı içinde değerlendirme için toplanacak. Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucu belirlenen eserler arasından ilk 4’e girenlere para ödülü verilecek.




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