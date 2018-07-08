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08 Temmuz 2018 13:44

Fotoğraf sanatçısı Özsoy Avrupa’ya açıldı

İzmirli fotoğraf sanatçısı Ayberk Özsoy’un ünü Avrupa’ya taştı.

Fotoğraf sanatçısı Özsoy Avrupa’ya açıldı

08 Temmuz 2018 13:44


Uzun yıllar boyunca İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde çektiği fotoğraflar ve klipler ile adından sıkça söz ettiren Ayberk Özsoy, Avrupa’ya açıldı. Fotoğraf sanatçısı Özsoy, geçtiğimiz günlerde evlenen ünlü iş adamı Tolga Akay’ın düğünü için Paris’te fotoğraf çekimi yaptı. Genç çiftin özel gününde eşlik eden Özsoy, çektiği fotoğraflar ile Akay çiftinin en mutlu anlarını ölümsüzleştirdi. Öte yandan, Avrupa’da birbirinden eşsiz görüntüler olduğunu ifade eden Özsoy, Türkiye ve Avrupa’da çektiği fotoğraflardan bir koleksiyon yapmak istediğini söyledi. Şu anda Türkiye’nin birçok noktasına giderek çalışmalarını sürdüren Özsoy, Dünya çapında tanınmış iyi bir fotoğraf sanatçısı olmak istediğini belirtti.




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