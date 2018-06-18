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18 Haziran 2018 18:47

Fotoğraf sevdası canından etti

İzmir’de fotoğraf çektirmek için gittiği gölete düşen gencin cesedi bulundu.

Fotoğraf sevdası canından etti

18 Haziran 2018 18:47


Olay, Bayındır Balcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yakını ile birlikte Tekerlekli Göleti’ne giden Ümit Sungur (23), fotoğraf çektirmek isterken ayağı kayarak bir anda gölete düştü. Sungur bir süre sonra suda kaybolurken, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve İzmir Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri arama çalışması başlattı. Yağmurun yağması sebebiyle ara verilen arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Talihsiz gencin cesedi saat 10.30 sularında bulunarak sudan çıkarıldı. Sungur’un cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sungur’un bayram ziyareti için İstanbul’dan Torbalı’ya geldiği öğrenildi.


Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.




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