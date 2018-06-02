Fotoğraflar çocukları anlattı

Mülteci çocuklara karşı olumsuz söylemlere karşı duran İzmir Ekonomili İletişimciler, yıl boyunca Suriyeli mültecilerle yaptıkları etkinliklerden çektikleri fotoğrafları sergide anlattı. 18 İzmir Ekonomili iletişimcinin, mülteci çocukları çektikleri 50’ye yakın fotoğraf 6 Haziran’a dek gezilebilecek.

Sergi, İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, öğretim üyeleri Doç. Dr. Selin Türkel, Aytül Özkan danışmanlığında öğrenciler Enginalp Erkısa, Bahadır Tunahan Civan, Alican Cura, Yiğit Kocayol, Yavuz Kaya, Ecem Çelik, Büşra Germir, Şevval Asena Çelik, Duygu Uçkaç, Buğu İrem Kaymakçı, Yasemin Ece Çiçek, Murat Yılmaz, Aytül Öteçelebi, Turuhan Alkır, Emre Ekin, İdil Tuba Salar, Erel Karanfil, Aytuna Yüken tarafından çekilen fotoğraflardan oluştu. Sergiye katılan mülteci çocuklar, alanda sek sek oynadı.

İEÜ İletişim Fakültesi Halklar İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Enginalp Erkısa, yıl boyunca mülteci çocuklarla bir arada oldukları ve onlara karşı bakış açılarının çok değiştiğini söyledi. Projenin devamlılığını sağlamak istediklerini kaydeden Erkısa, “Yıl boyunca mülteci çocuklarla çok etkinlik yaptık. Bu süreçte onları yakından tanıdık. Özlemlerini, isteklerini daha iyi anladık. Onlarla sokak oyunları oynadık, resimler yaptık. Biz de onlar gibi çocuk olduk. Çocukların, din, dil, ırk ayrımı olmadan yaşadığını bir kez daha görmek bize çok şey öğretti. Bu nedenle onların heyecanını toplumumuza anlatmak istiyoruz” dedi.