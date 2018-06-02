Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 13:37

Fotoğraflar çocukları anlattı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi öğrencilerinin geliştirdiği “çocuk gibi bak” projesi kapsamında mülteci çocukların sevinçleri fotoğraflara yansıdı.

Fotoğraflar çocukları anlattı

02 Haziran 2018 13:37

Mülteci çocuklara karşı olumsuz söylemlere karşı duran İzmir Ekonomili İletişimciler, yıl boyunca Suriyeli mültecilerle yaptıkları etkinliklerden çektikleri fotoğrafları sergide anlattı. 18 İzmir Ekonomili iletişimcinin, mülteci çocukları çektikleri 50’ye yakın fotoğraf 6 Haziran’a dek gezilebilecek.


Sergi, İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, öğretim üyeleri Doç. Dr. Selin Türkel, Aytül Özkan danışmanlığında öğrenciler Enginalp Erkısa, Bahadır Tunahan Civan, Alican Cura, Yiğit Kocayol, Yavuz Kaya, Ecem Çelik, Büşra Germir, Şevval Asena Çelik, Duygu Uçkaç, Buğu İrem Kaymakçı, Yasemin Ece Çiçek, Murat Yılmaz, Aytül Öteçelebi, Turuhan Alkır, Emre Ekin, İdil Tuba Salar, Erel Karanfil, Aytuna Yüken tarafından çekilen fotoğraflardan oluştu. Sergiye katılan mülteci çocuklar, alanda sek sek oynadı.


İEÜ İletişim Fakültesi Halklar İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Enginalp Erkısa, yıl boyunca mülteci çocuklarla bir arada oldukları ve onlara karşı bakış açılarının çok değiştiğini söyledi. Projenin devamlılığını sağlamak istediklerini kaydeden Erkısa, “Yıl boyunca mülteci çocuklarla çok etkinlik yaptık. Bu süreçte onları yakından tanıdık. Özlemlerini, isteklerini daha iyi anladık. Onlarla sokak oyunları oynadık, resimler yaptık. Biz de onlar gibi çocuk olduk. Çocukların, din, dil, ırk ayrımı olmadan yaşadığını bir kez daha görmek bize çok şey öğretti. Bu nedenle onların heyecanını toplumumuza anlatmak istiyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç