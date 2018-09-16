Fransa'ya konfeksiyon ihracatı 1 milyar dolara koşuyor

Türk konfeksiyon sektörü, dünyanın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı olarak kabul edilen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı'na 29 firma ile çıkarma yapmaya hazırlanıyor. 2018 yılının sekiz ayında 611 milyon dolar ihracat yapan Türk konfeksiyon sektörü, 2018 yılı sonunda 1 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyor.

19-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yedinci kez düzenleyecek. Paris'in dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, PV Manufacturing Paris Fuarı'nda Türk firmalarının sonbahar-kış 2019-2020 sezonu koleksiyonlarını dünyanın dört bir tarafından gelen alıcılara sunma fırsatı bulacaklarını söyledi. PV Manufacturing Paris Fuarı'na İzmir'den 14, İstanbul'dan 11, Denizli'den üç ve Antalya'dan bir firmanın katılımı ile Türkiye'nin bugüne kadarki en fazla firma ile iştirak edeceğini anlatan Sertbaş, "Söz konusu fuar iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getiriyor. 30 ülkeden yaklaşık bin 750 katılımcı yer almakta ve yüzde 71'i uluslararası alıcı olmak üzere yaklaşık 120 ülkeden 55 bin profesyonel tarafından ziyaret ediliyor" diye konuştu.

"Fransa'nın ithalatından yüzde 6 pay alıyoruz"

Fransa'nın 2017 yılında 22.5 milyar dolar konfeksiyon ürünleri ithal ettiği bilgisini veren Sertbaş, "Türkiye Fransa'nın konfeksiyon ithalatında yüzde 6'lık pay ile dünyada 4., Avrupa'da ise ikinci büyük tedarikçi konumunda. Türkiye'nin Fransa'ya konfeksiyon ihracatı 2018 yılının ocak-ağustos döneminde yüzde 10 artarak 611 milyon dolara yükseldi. Fransa, Türkiye'nin konfeksiyon ürünleri ihracatında Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda'nın ardından 5. büyük pazar konumunda bulunuyor. Hedefimiz Fransa'ya ihracatta 2018 yılını 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmak" diyerek sözlerini noktaladı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, EİB 13. Moda Tasarım Yarışmasının beş finalistini de ödül olarak PV Manufacturing Paris Fuarı'nı ziyaret için Fransa'ya götürecek. Genç tasarımcılar, son moda trendlerini yerinde inceleme fırsatı sahibi olacak.