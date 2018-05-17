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17 Mayıs 2018 14:39

Freestyle Futbol Türkiye Şampiyonası Karşıyaka’da

2018 Türkiye Freestyle Futbol Şampiyonası Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde 19 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Freestyle Futbol Türkiye Şampiyonası Karşıyaka’da

17 Mayıs 2018 14:39

Karşıyaka Belediyesi, Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Festivali kapsamında Türkiye’nin en yetenekli freestyle futbolcularını bir araya getirerek, izleyicilere muhteşem bir şov sunacak.


Bu sene 3. kez düzenlenecek olan Freestyle Futbol Türkiye Şampiyonası, Türkiye’deki en yetenekli freestyle futbolcuların katılımıyla Mavişehir’de, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu önünde kurulacak festival alanında gerçekleştirilecek.


Dünya Freestyle Futbol Federasyonu tarafından “Resmi Ulusal Turnuva” olarak kabul edilen etkinlik, tüm spor ve müzikseverler için muhteşem bir şölen havasında geçecek.



Yetenekler yarışacak


Freestyle Futbol Federasyonu kurallarına göre seçilecek olan sporcular her turda karşılıklı eşleşerek hünerlerini sergileyecek ve birincilik mücadelesi verecek. Uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları bulunan isimler de jüri üyelikleri yapacak. Her yıl gelişen organizasyonun bu yıl çok daha geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Tüm İzmirlileri, festivalimize ve bu güzel şampiyonaya davet ediyorum” dedi.




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