Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

Duvara sıkışan çalışan şans eseri kazayı ucuz atlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çiğli Ata Sitesi 30 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına rot-balans ayarı yaptırmak için aracıyla Koray Yılmaz’ın çalıştığı dükkana giren bir sürücü, fren yerine gaza basınca arabanın önünde duran Koray Yılmaz’ı arkasında bulunan duvara sıkıştırdı. Çalışanlar hemen olaya müdahale etti. Araç geriye doğru çekilirken olay sağlık görevlilerine haber verildi. Talihsiz adamın ayağında sorun olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıttaydı

Müşterisini karşılamak ve aracın doğru yanaşması için arabanın önünde bekleyen Yılmaz’ın, arabayla duvar arasına sıkışması güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Kamera kayıtlarına göre olay yaşandıktan sonra bir çalışanın, açık olan sağ camdan içeri girip vitesi boşa aldıktan sonra aracın geriye çekildiği ve Koray Yılmaz’ın kurtarıldığı görülüyor.