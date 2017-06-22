Fren yerine gaza basınca PTT şubesine daldı

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Kemeraltı PTT Şubesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü, iddialara göre öğle saatlerinde aracıyla ilerlerken fren yerine gaza bastı. Birden kontrolünü kaybeden yaşlı kadın sürücü, bir anda PTT şubesine daldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, şubenin camları kırıldı. Kaza nedeniyle şubenin çerçevelerinde de maddi hasar meydana geldi. Araç incelemelerin ardından olay yerinden kaldırılırken, PTT şubesinde kazanın ardından tadilat çalışması başladı.