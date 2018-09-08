Fuar açıldı, coşku başladı

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), ziyaretçilerini bekliyor. Fuarda her gün konser, gösteri ve çeşitli etkinlikler yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen, Folkart’ın ana sponsor olduğu 87. İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını açtı. Kültür, sanat, tiyatro, müzik, spor alanlarındaki destekleri ile öne çıkan Folkart, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da birbirinden farklı ve dopdolu etkinliklere imza atacak.

Fuarda sokak gösterileri dahil dokuz ayrı noktada çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde fuar ziyaretçileri tiyatro oyunları izleyebilecek. Rock Sahnesi’nde ise rock dünyasının ünlü isimleri konserler verecek. Mogambo Caz Geceleri’nde ise cazseverler cazın usta isimlerini dinleyebilecek. Akrobatların 20 metre yükseklikten serbest atlayış yaptığı Free Fall alanı adrenalin tutkunlarının adresi olacak. Çocuklar için özel hazırlanmış Palyaço Sahnesi’nde ise fuarın minik ziyaretçilerine özel dünyaca ünlü isimler gösteriler sunacaklar. Kültürpark’taki fuarın gezi yolları üzerinde kurulan dört ayrı alanda ise sokak gösterileri sunulacak. Tüm gösteriler cumartesi gününden itibaren fuar ziyaretçileri için başlayacak.

Adrenalin tutkunları Free Fall’da

Kültürpark Fuar Alanı’nda cuma günü resmi açılışı yapılan 87. İEF’nin ilk gününde gözde etkinliklerden biri Free Fall oldu. Free Fall alanı adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi. Akrobasi ve görsel şöleni birlikte sunan sporcu ve aynı zamanda akrobat olan Nicolas Retabi, Pierre Gones - Tavares, Niels Dalery ve Yoann Roucaud kendilerini izlemeye gelenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Retabi, Tavares, Dalery ve Roucaud, meraklı ve heyecanlı bakışların arasından 20 metre yükseklikten, serbest bir şekilde atlayarak hazırladıkları koreografilerini izleyenlere sundular. Dokuz farklı atlayış koreografisinden oluşan gösteri izleyenlerden yoğun alkış aldı. Folkart’ın çocuklara yönelik hazırladığı palyaço gösteri alanın arkasındaki çim alanda kurula Free Fall’dan isteyen fuar ziyaretçileri de, 4 metre yükseklikten serbest atlayış gerçekleştirebilecek. Ziyaretçiler saat 18.00-19.30 arasında serbest atlayış yapabilecek. Akrobatlar ise saat 19.30’da gösterilerini sunacaklar.

Şen Makas tiyatro oyunu

İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde sahne alacak ilk oyun Melek Baykal, Veysel Diker, Jess Molho, Özgür Yetkinoğlu ve Cem Güler’in oyuncu kadrosunda olduğu Şen Makas olacak. İnteraktif bir komedi oyunu olan Şen Makas’ta seyirciler bir kuaför salonundaki olayın tüm ayrıntılarına şahitlik ederek kuaföre sızan katili bulmaya çalışacaklar. Tiyatro oyunları saat 20.00’de başlayacak.

Zuhal Olcay Mogambo’da

Önceki iki yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü isimler Mogambo Caz Geceleri’ne konuk olacak. Mogambo Caz Geceleri her gün Grup Gündoğarken’in saat 21.00’de sahne alması ile başlayacak. Ardından saat 23.00’te konuk sanatçılar sevenleriyle buluşacak. 8 Eylül’de ilk olarak usta sanatçı Zuhal Olcay’ın sevilen şarkılarını seslendirecek.

Rock Sahnesi’nde yıldız gruplar

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bu yıl ilk kez Rock Sahnesiyle müzik ve eğlence dolu akşamlar yaşanacak. 3 No’lu hol otoparkında gerçekleşecek olan Rock konserlerinde her akşam Pinti Band Rock Grubu sevilen eserleri seslendirecek. Sonrasında ise ünlü sanatçı ve gruplar sahne alacak. 8 Eylül saat 20.45’da ünlü rock grubu Gripin’in sahnesiyle rock konserleri başlayacak.

Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ve fuarda buluşan gruplar; denge oyunlarından jimnastik gösterilerine, usta sihirbazların gösterilerinden akrobasi hareketlerine, hula hoop etkinliklerinden jonglörlere, pizza şovlarından komedi performanslarına kadar birçok sokak gösterisi sergileyecek. Bu etkinliklerde Diago Alvares, Cronopia, Luther Bangert, Tavo Tavinsky gibi isimler de yer alacak. Ayrıca Palyaço Etkinlik Alanı’nda dünyaca ünlü palyaçolar ziyaretçileri eğlendirerek keyifli dakikalar geçirmelerini sağlayacaklar. Palyaço Sahnesi 17.00’de başlarken, sokak gösterileri ise saat 18.00’den itibaren farklı alanlarda başlayacak.

Kandemir Konduk tarafından kaleme alınan, Folkart Academy öğrenci ve eğitimcilerin kadrosunda olduğu Güle Güle Kabare Açıkhava Tiyatrosunda olacak. Şarkılı, danslı, müzikli Güle Güle Kabare 9-10 Eylül tarihlerinde Atatürk Açıkhava Tiyatrosunda seyirci ile buluşacak.