Fuarcılıkta yıldızı parlayan kent: İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde kente kazandırılan önemli projelerden biri olan Fuar İzmir, Türkiye'nin en büyük ve en modern fuarcılık tesisi olarak kent ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor. İmalatçılardan ihracatçılara, taksicilerden otel ve restoranlara kadar farklı sektörler, fuarlar sayesinde ekonomiyi canlandırıyor.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, İzmir'in kalkınma hedefleri açısından fuarcılık sektörünün önemini neredeyse bir asır öncesinden görerek dile getirdiği "Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın" talimatı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin imzasını taşıyan bu dev tesisle yerine getirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun vizyon projeleri arasında yer alan Türkiye'nin en nitelikli fuar kompleksi Fuar İzmir, 25 Mart 2015 tarihinde hizmete açıldı. 120 bin metrekare açık ve kapalı sergi alanı olmak üzere toplam 330 bin metrekare alana yayılan, 2 bin 500 araçlık otopark kapasitesine sahip Fuar İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesinin gurur abidesi, Türkiye'nin ise en büyüğü oldu.

İzmir ekonomisine doping

Başkan Aziz Kocaoğlu, göreve geldiği ilk günlerden itibaren hayalini kurduğu kentin yeni fuarcılık tesisi için uzun ve zorlu süreçleri aşmak zorunda kaldı. Yer seçiminden arazinin kamulaştırılmasına, projenin tespitinden ihale aşamasına kadar tüm sorunları çözebilmek için geceli gündüzlü mesai harcayan Başkan Kocaoğlu'nun çabalarıyla 2 Mart 2013 tarihinde Fuar İzmir'in temeli atıldı. 2 yıllık inşaat sürecinin ardından Kültürpark içinde kısıtlı alanlara sıkışan ve büyüme potansiyelini değerlendiremeyen sektörel fuarlar için yeni bir dönemin kapıları açıldı. Fuar İzmir'in inşa edilmesi, kentin fuarcılıktaki gelişimine adeta doping etkisi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin tamamen kendi kaynaklarını kullanarak 600 milyon lira maliyetle hayata geçirdiği Fuar İzmir yatırımı sayesinde en önemli fuarların katılımcı sayıları katlanarak arttı. Olivtech&Ekoloji, Shoexpo, Travel Turkey, IF Wedding Fashion ve Marble gibi önemli fuarların katılımcı ve ziyaretçi sayılarında rekor artışlar yaşandı. İmalatçılardan ihracatçılara, taksicilerden otel ve restoranlara kadar farklı sektörler, fuar dönemlerinde kazançlarını ciddi oranda artırdı. İzmir'de düzenlenen fuarların kente yıllık katkısı 3 milyar lirayı aştı.

Modanın kalbi İzmir'de attı

Fuar İzmir, geçtiğimiz hafta eş zamanlı olarak 44. Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile Fashion Prime - 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Ayakkabı ve çanta sektöründeki son gelişmeler, yenilikler, tasarımlar ve modelleri görme olanağını sunan Shoexpo'da İzmir başta olmak üzere İstanbul, Konya, Manisa ve Hatay'dan 103 firma stant açtı. İZFAŞ tarafından oluşturulan “Alım Heyeti” programı ile fuara bu yıl 36 ülkeden yabancı alıcı geldi. Fashion Prime - 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'na ise toplam 107 firma katıldı.