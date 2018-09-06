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06 Eylül 2018 13:58

Fuel-oil sızıntısıyla ilgili tanık: "Kıç tarafından denize akarken gördüm"

İzmir’in Foça ilçesinde, yapılan araştırmalar sonucunda fuel-oil olduğu ortaya çıkan sızıntısının kaynağının söküme getirilen ’Harrıer’ isimli bir gemiden kaynaklandığı iddiaları güçlenirken, olayla ilgili bir balıkçının sızıntıyı gördüğünü öne sürerek Aliağa Liman Başkanlıı’na başvurduğu ortaya çıktı.

Fuel-oil sızıntısıyla ilgili tanık:

06 Eylül 2018 13:58


Foça ilçesinin Gencerli Mahallesi’ndeki fuel-oil sızıntısının ardından bölgede görevliler tarafından başlatılan çalışmalar 7. günde de devam ediyor. Öte yandan çevreye kirleten sızıntının kaynağıyla ilgili yeni gelişmeler de yaşanmıştı. 2,5 kilometrelik bir alanı etkileyen petrol sızıntısının gemi söküm tesislerine gelen 247 metre boyunda, 47 metre enindeki hurdaya ayrılan ’Harrıer’ isimli kuru yük gemisinden kaynaklandığı iddia edilmişti.



Fuel-oil kalıntıları olunca iddialar güçlendi


Olayla ilgili başvuran tanığın ise bir balıkçı olduğu öğrenildi. Avlanan balıkçının olay sonrası Aliağa Liman Başkanlığına geldiği ve yetkililere, "Ben o gün balık tutuyordum. Geminin kıç tarafından denize petrol akarken gördüm" dediği belirtildi. Bu ifade üzerine bölgeye giden ekiplerin, söz konusu kuru yük gemisini incelemeye altığı ve geminin kıç tarafında fuel-oil izine rastladıkları öğrenildi. Öte yandan bu bilgiler ışığında ise Foça Cumhuriyet Başsavcılığı ’Harrıer’ isimli geminin çıkışını yasakladı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gemiyi kontrol altına aldı. Uydu görüntülerinin de incelendiği, kirliğin kesin sebebinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK ve diğer kurumlardan gelen sonuçlara göre kesinleşeceği de ifade edildi.


Bölgedeki kuru yük gemisindeki inceleme ise sürüyor.




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