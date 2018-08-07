Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 09:41

Funda Arar, Aliağa’da hayranları ile buluşacak

Sevilen aşk şarkılarının başarılı yorumcusu Funda Arar, Aliağa Belediyesi’nin “Yaz Konserleri” kapsamında sahne alacak.

Funda Arar, Aliağa’da hayranları ile buluşacak

07 Ağustos 2018 09:41



Türkiye’nin birbirinden değerli sanatçıları Aliağa’da sahne almaya devam ediyor. “Yaz Konserleri” Aliağalılara müzik şöleni yaşatırken bu kez Türk pop müziğinin güçlü kadın vokallerinden Funda Arar, 11 Ağustos Cumartesi günü Aliağa’da hayranları ile buluşacak. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’ndaki konser saat 21.30’da başlayacak.



Bugüne kadar bir Altın Kelebek Ödülü ve bir Türkiye Video Müzik Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül alan güzel sanatçı, “Yak Gel”, “Alagül”, “Haberin Var Mı?”, “Seni Düşünürüm”, “Geceler” gibi hit olmuş en güzel şarkılarını Aliağalılar için söyleyecek. Yeşille mavinin buluştuğu, ılık rüzgarı ile sıcak yaz günlerinde Aliağalıların vazgeçilmez adreslerinden olan Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sevenleri ile buluşacak olan Funda Arar, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç