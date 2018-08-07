Funda Arar, Aliağa’da hayranları ile buluşacak

Türkiye’nin birbirinden değerli sanatçıları Aliağa’da sahne almaya devam ediyor. “Yaz Konserleri” Aliağalılara müzik şöleni yaşatırken bu kez Türk pop müziğinin güçlü kadın vokallerinden Funda Arar, 11 Ağustos Cumartesi günü Aliağa’da hayranları ile buluşacak. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’ndaki konser saat 21.30’da başlayacak.

Bugüne kadar bir Altın Kelebek Ödülü ve bir Türkiye Video Müzik Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül alan güzel sanatçı, “Yak Gel”, “Alagül”, “Haberin Var Mı?”, “Seni Düşünürüm”, “Geceler” gibi hit olmuş en güzel şarkılarını Aliağalılar için söyleyecek. Yeşille mavinin buluştuğu, ılık rüzgarı ile sıcak yaz günlerinde Aliağalıların vazgeçilmez adreslerinden olan Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sevenleri ile buluşacak olan Funda Arar, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.