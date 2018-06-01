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01 Haziran 2018 13:36

Futbol duayenleri Seferihisar’da buluşuyor

Seferihisar Belediyesi’nin organize ettiği “Futbol Günleri” 3 Haziran Pazar günü başlayacak.

Futbol duayenleri Seferihisar’da buluşuyor

01 Haziran 2018 13:36

Etkinlik kapsamında Akarca’da bulunan plaj futbolu sahasında U16 Teos Cup Plaj Futbolu Turnuvası düzenlenecek. Turnuvaya Göztepe, Galatasaray, Akhisarspor, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Altay, İzmirspor, Güzelbahçe Belediye ve Sakin Şehir Seferihisarspor U16 takımları katılacak.


Futbol Günlerinde birbirinden değerli futbol adamlarının vereceği konferanslar düzenlenecek. 4 Haziran Pazartesi günü Teknik Direktör Ersun Yanal, 5 Haziran Salı günü eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve eski UEFA Başkan Yardımcısı Şenes Erzik, Seferihisar Çocuk Belediyesi Adile Naşit Sahnesinde düzenlenecek konferansta konuşmacı olarak yer alacak. Konferanslar Saat 15.30’da başlayacak.


Etkinlik, 6 Haziran Çarşamba günü eski futbolcu, teknik adam ve yorumcu Ali Gültiken’in katılacağı saat 14.30’da katılacağı konferans ve U16 Teos Cup Final maçı ve ödül töreniyle tamamlanacak. Ödül törenine Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da katılacak. Ali Gültiken konferansı Adile Naşit Sahnesinde gerçekleşecek.


Plaj futbolunda önemli yatırımlar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çok değerli katılımcılarımız ve kulüplerimizle güzel bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Hem genç yetenekleri izlemek hem de önemli futbol adamlarını dinlemek için tüm futbolseverleri Seferihisar’a bekliyorum” dedi.


Seferihisar Belediyesine ait, Türkiye’deki uluslararası standartlarda tek olan plaj futbol sahasına Şenes Erzik’in ismi de törenle verilecek.




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