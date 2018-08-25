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25 Ağustos 2018 11:20

Futbolun efsaneleri Alaçatı’da buluştu

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber ve efsaneleşmiş eski futbolcular, bayramın son gününde Alaçatı Mahallesinde yemekte buluştu.

Futbolun efsaneleri Alaçatı’da buluştu

25 Ağustos 2018 11:20


İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı’daki yemeğe, Çeşmeli, Adanaspor ve Malatyaspor’un efsane eski kalecisi ve Çeşme Belediyespor’u Süper Amatör Lig’e çıkaran eski Teknik Direktör Malik Gençalp, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber, TÜFAD İzmir Şübe Başkanı Şaban Acarbay, Göztepe Spor Kulübü’nün efsane futbolcularından Ertan Öznur, eski Milli Futbolcu ve Göztepe’nin efsane sporcusu Nevzat Güzelırmak, Göztepe ve Bursaspor’da uzun süre forma giyen Özer Yurteri, İzmirli İş adamı Selahattin Özbüker ve iş adamları katıldı. Eski Teknik Direktör Malik Gençalp ve Çeşme’de yaşayan TÜFAD İzmir Şube Başkanı Şaban Acarbay’ın organize ettiği yemekte, eski günler anılırken günümüz futbolu üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.



Sezonu değerlendirdiler


TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, "Liglerin başlamasıyla birlikte neyin, nasıl güzel olacağını, beğenip beğenmediğimiz takımları ve oyuncuları, sezon başı değerlendirmesi, arkadaşlarımızın eski takımlarındaki anıları, Göztepe, Altay gibi İzmir’in efsane takımlarını konuşup söyleşeceğiz. Eski günleri yad edeceğiz. Eski futbolcularla bugünlerin farklılığını söyleşeceğiz. Geçmişin şartları ile bugünün şartlarını, eski sahalarla bugünkü sahaları, eskisi ile bugünkü malzemeleri, ekonomik durumları gibi konular da konuşacağız" dedi.


Yemeği organize edenlerden Çeşme Belediyespor eski Teknik Direktörü Malik Gençalp de "Bu akşamı anlatmaya kelimeler yetmez. Masamızda efsane eski futbolcular var. TÜFAD Genel Başkanımız İsmail Dilber de bizi onurlandırdı. Türk Futbolu’na hizmet etmiş efsanelerle bayramlaştık. Yemekte söyleşeceğiz. Benim de aralarında olmam, benim için çok büyük bir onur. Hepsi, zamanında beğenerek, saygı duyarak izlediğimiz büyük oyunculardı. Anılarımızı tazeleyeceğiz. Güzel bir akşam olacağına inanıyorum" diye konuştu.




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