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Galatasaray'a İzmir'de coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig’in 6.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Akhisarspor maçı için İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapan sarı-kırmızılı kafileyi coşkulu bir taraftar topluluğu karşıladı.


Akhisarspor maçı için Manisa'ya gidecek olan sarı-kırmızılı kafile İzmir'e geldi. Tezahüratlarla karşılanan Galatasaray kafilesi, taraftarı selamlayarak takım otobüsüne geçti. Oyuncuların ardından giriş yapan Teknik Direktör Fatih Terim'e taraftarlar çiçek takdim etti. Sarı-kırmızılı kafile havalimanından kara yoluyla Manisa'ya geçmek üzere hareket etti.


Galatasaray'ın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

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