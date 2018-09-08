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08 Eylül 2018 11:35

Gastronomi şehri Hatay İEF’in gözdesi oldu

UNESCO’nun 26.

Gastronomi şehri Hatay İEF’in gözdesi oldu

08 Eylül 2018 11:35

gastronomi şehri Hatay, 87. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) daha ilk günden gözdesi oldu.


2021’de Botanik EXPO’sunu gerçekleştirecek olan, gastronomi şehri Hatay doğal güzelliklerini, örf ve adetlerini, damaklara hitap eden lezzetlerini 87. İEF’de ziyaretçilerle buluşturdu.


Stant için çok emek verdiklerini kaydeden Hatay Büyükşehir Belediyesi Görsel İletişim Danışmanı Aylin Akad, “EXPO bizim için çok önemli. Dünyadaki en önemli organizasyonlardan biri. Biz bunların tanıtımına önem verdik. Kendi kültürümüzden çeşitli enstantaneler sunuyoruz. Gastronomi kenti olmamızın bir sebebi de yemeğimizin, kültürümüzün çok çeşitli olması. Onları bir galeri şeklinde sergiledik. Onları 3 boyutlu fotoğraflarla, değişik tekniklerle astık. Bir ses yerleştirmesi de yaparak Uzun Çarşı’nın tüm yansımalarını görebilecekleri bir kesit oluşturduk” dedi.


Hatay Uzun Çarşı’dan bir kesitin de yer aldığı stant, 87. İEF’de 1-B No’lu holde ziyaret edilebilecek.




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