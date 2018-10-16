Gazeteci Gökmen Ulu, CHP'den aday adayı oldu

Yerel seçimler adım adım yaklaşırken, İzmirli gazeteci Gökmen Ulu da memleketi Dikili'den belediye başkanı aday adayı oldu.

Yerel seçimlerin yapılacağı Mart 2019 için yavaş yavaş aday adayları da açıklanmaya başlandı. İzmir'in Dikili ilçesinden de sürpriz bir isim olan gazeteci Gökmen Ulu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden aday adayı olacağını belirtti. Memleketi Dikili'den aday adayı olacağını ifade eden Ulu, ilk mesajlarında iddialı konuştu.

Gökmen Ulu, "Herkesin bildiği gibi benim doğup büyüdüğüm, yetiştiğim ve hiç kopmadığım memleketim İzmir'in Dikili İlçesi. Ata toprağım. Güzel insanların yerleştiği aydın bir toplum yapısını barındırıyor. Halkımızın uzun yıllardır süre gelen çok güçlü bir teveccühü var belediye başkanlığı görevini üstlenmem konusunda. Cumhuriyet Halk Partisi tabanının tamamının yanı sıra toplumun tüm kesimlerinden de kuvvetli istek ve destek görüyorum. Rekor oyla kazanırız. Nitekim bu anketlerde de net olarak görülecektir. Gereken her kademeyle yaptığım geniş istişareler sonunda karar verdim. Dikili Belediye Başkanlığı için aday adayıyım" dedi.

Başvuruyu bu hafta yapacak

Gökmen Ulu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Memleketimin sokaklarını, mahallelerini, köylerini, dağlarını, insanını ve toplum yapısını çok iyi tanıyorum. Dününü ve bugününü çok iyi biliyorum. Sorunlarına ve çözüm yollarına vakıfım. Halkımız ile yürek yüreğe olarak, nitelikli bir kadroyla, ortak akla ve bilime dayalı yönetim anlayışıyla sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini, çağdaş örneklerini sergileriz. Dikili'yi bir model kent yaparız. Tüm kalbimle inanıyorum, her şey çok güzel olacak. Aday adaylığı başvurusunu Perşembe günü yapacağım. 18 Ekim Perşembe Günü saat 13.00'te Dikili'nin bütün renklerini Atatürk Meydanı'na bekliyorum. Seçim sürecinin de demokrasi şölenine dönüşmesini, demokratik yarışın centilmence geçmesini bekliyorum. Herkese, Dikili'ye, İzmir'e ve Türkiye'ye hayırlı olsun."