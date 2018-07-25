Gazeteciler ’Barış Selçuk’ için yarışacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilecek Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması için başvurular başladı. 1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri Yarışması’nda katılımcılar haber, fotoğraf ve görüntülerini, 13 Ağustos 2018 Pazartesi gününe kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’ne ulaştırabilecek.

Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri; ’Ulusal Haber’, ’İzmir Kent Haberi’, ’Haber Fotoğrafı’ ve ’TV’de İzmir Kent Haberi’ olmak üzere dört ayrı dalda verilecek. Katılımcılar 5 Ağustos 2017 ile 4 Ağustos 2018 tarihleri arasında gazete-dergi ve internet medyasında yayımlanmış haber, haber fotoğrafı ve televizyonlarda yayınlanmış haber ve görüntüleriyle yarışmaya başvurabilecek. Her dal için bir birincilik ve bir özendirme ödülünün verileceği yarışmada, ödül tutarı 4 dal için de 6 bin TL olarak belirlendi. Yarışmada, Barış Selçuk’la birlikte göreve giderken kaybettiğimiz gazeteci Hande Mumcu adına yine her dalda 3 bin TL tutarında özendirme ödülü verileceği kaydedildi.

Başvurular 13 Ağustos’a kadar

Katılımın, kişisel başvuru esasına göre yapılacağı yarışmaya bir katılımcı, en fazla iki dalda ve birer eserle başvuru yapabilecek. Katılımcıların başvuruya konu olan haber ve haber fotoğrafın yayınlandığı gazete ve derginin bir nüshasını (aslını), haber fotoğrafında yer alan fotoğrafın dijital ortamda bir adet kaydını (CD veya DVD) 13 Ağustos 2018 tarihi saat 17.30’a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü adresine, iadeli taahhütlü posta ile ya da şahsen iletmesi gerekiyor. Yarışma şartnamesinde, eser imzasız ise kuruluşun ilgili sorumlusundan, bu eserin adaya ait olduğunu belirten imzalı bir belgenin de başvuru formu ekinde teslim edilmesi isteniyor.

Televizyonda yayınlanan eserleriyle katılan yarışmacılar, TV’de yayınlanan eserin 1 adet DVD’sini, yayınlanan eserin orijinal metnini, yayın tarihi, adı, süresi ile bu eserin yarışmacıya ait olduğunu belirten kurum yetkilisinden alınacak onaylı bir belgeyle birlikte sunması gerekiyor. Yarışmaya internet medyasında yayınlanan eserleriyle katılanlar, eserin yayınlandığı internet sayfa çıktısı ve (yayın tarihi ve saati ile birlikte) site yöneticisinden eserin katılımcıya ait olduğunu belirten imzalı bir belge ile yarışmaya başvurabilir.

Yarışmaya ajans haberi ile katılanlardan ise kurum-kuruluş yetkilisinden söz konusu haberin kendilerine ait olduğunu belirten imzalı bir belgeyi ve haberin ajans bülteninde yer alan orijinal metnini, TV’lerde yayınlanmış ise TV katılım şartlarını yerine getirerek teslim etmesi isteniyor. Uluslararası yarışmalar dışında, başka kurum ve kuruluşların düzenledikleri yarışmalarda ödül almış eserlerin, Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri’ne aday gösterilemeyeceği kaydedildi.