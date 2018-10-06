Tecrübe Paylaşımı toplantısına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Gaziantep'te ‘İzmir Modeli'ni anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Büyükşehir Belediyeleri Genel Sekreterler Tecrübe Paylaşımı' toplantısına katıldı. Gaziantep'te düzenlenen toplantıya TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ile 30 Büyükşehir belediyesinin genel sekreterleri ve daire başkanları katıldı.

3 gün süren toplantının ikinci oturumunda büyükşehirlerde görev ve kaynak paylaşımı konuları hakkında konuşan Dr. Buğra Gökçe, “İzmir Modeli çalışması, yerel yönetimlerin kentin kalkınması ve yaşam standardının artırılması için neler yapabileceği ve nasıl bir yol yöntem izleyebileceğini inceleyen, önemli ve Türkiye'de ki pek çok ile de örnek olacak bir çalışmadır. Hayata, insana, doğaya, havaya, suya, toprağa bakışımızı projelerimize yansıtmaya gayret gösterdik ve bunun sonucu da aldık. Örneğin çevre, su, tarım yatırımları konusunda bugün açık ara önde olmamız, bu 14 yıllık çabanın sonucudur. Tarım ve kırsalda yapılan projelerimiz Türkiye sınırlarını aşıp dünyanın takdirini topladı. İzmir modeli klasik belediye hizmetleri dışında bir şeyden söz ediyor; yaşam kalitesini artırma, katılımcı yöntemle projeleri uygulama, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik” şeklinde konuştu.

Toplu ulaşımda yeni dönem

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllardır toplu taşıma yapan birlik ve kooperatiflerin ESHOT çatısı altında, daha verimli çalışacakları sistemle ilgili bilgi de veren Genel Sekreter Gökçe sözlerini şöyle sürdürdü:

“İzmir'de Dikili ile Kiraz arasında 300 kilometre. Bergama ve Efes arasında 280 km. var. Bunların hepsinde özel taşımacılık yapılmakta. Böylesine uzun hatlarda büyükşehir belediyelerinin zarar eden otobüs şirketlerinin iki yolcu ile gidip gelmesini ve kar elde etmesini beklemek akıllı bir yönetim anlayışı olmaz. Bunun için buralardaki özel taşımacılık sistemlerinin belediye kurumlarına entegre edilmesini sağlamak lazım. TBMM, geçtiğimiz yasama yılının son gününde bir düzenleme yaptı. İlk defa bu anlamda kooperatiflere ilişkin bir düzenleme getirmiş oldu ve şimdi biz bu konu üzerine çalışıyoruz. Kent genelinde ulaşım hizmeti veren birlik ve kooperatiflerden hizmet alımına gideceğiz. Aynı garajda, minibüslerinden şoför kıyafetlerine ve kurallarına kadar ESHOT bünyesinde olacaklar ve bu araçlarda İzmirimkart geçecek. İzmir Modeli içerisinde ayırt edici özelliklerden biridir."