Gaziemir Belediyesi ’Üretici Kadın Kooperatifi’ kuruyor

El emeği göz nuru ürünleri ile aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlar için kayıtlar 15 Eylül Cuma günü sona erecek

Gaziemir Belediyesi ile İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun birlikteliğiyle düzenlenen ‘Genç Kadınların Güçlendirilmesi ve Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi’nde ilk adım Sarnıç Spor Salonu’nda düzenlenen toplantı ile atıldı. Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Barış Çağlar Çelik, İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu Genel Başkanı Mehmet Aydoğan, Emekli Müsteşar ve Dünya Bankası Koordinatörü Dr. İsmail Okçay’ın katıldığı toplantıda kadınlarımızın üretim sürecine katılmalarını sağlamak, el emeği göz nuru ürünlerini aile ekonomisine kazandırmak amacıyla kurulacak üretici Kadın Kooperatifi’nin temeli atıldı.

“Gaziemir Belediyesi ile üçüncü uluslararası projemiz"

Ev hanımlarını meslek sahibi yaparak, üretim sürecine dahil etmek istediklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’a teşekkür eden, İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu Genel Başkanı Mehmet Aydoğan, şunları söyledi:

“Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’a çok teşekkür ediyorum. Bu, Gaziemir Belediyesi ile yaptığımız üçüncü uluslararası proje. Sağ olsun Belediye Başkanımızın ufku açık, vizyonu geniş. Biz uluslar arası projelerin çoğuna birlikte imza atıyoruz. İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu olarak, 140 Bilim adamından oluşan, 7 üniversite ile çalışan uluslar arası bağlantıları olan İzmir’in sorunlarını, ülkemizin sorunlarını tespit edip, bunlara çözüm üreten bir sivil toplum örgütüyüz. Hedefimiz Gençlerimizi ve kadınlarımızı girişimci yapmak, evlerine ekmek götürebilecek seviyeye getirebilmek. Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 20, İzmir işsizlik oranı yüzde 50. Bunu en aza indirgemek istiyoruz.”

Kadının emeği değer bulacak

Kooperatif üyesi kadınlar, eğitimler sayesinde istedikleri alanlarda uzmanlaşma imkanı da bulacak. Arıcılık, anahtarlık, biblo, takı, sabun, yastık, giyim eşyası, nikah şekeri gibi el işi ürünlerin üretiminin yapılacağı kooperatif Organik Oyuncak Üretimi Eğitimi Projesi’nin ardından, arıcılık, el sanatları gibi ekonomiye katkı sağlayacak projeler ile AB ülkeleri başta olmak üzere dünyaya ihracat yapmayı hedefliyor.