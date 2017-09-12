Gaziemir Halk Oyunları ekibine ödül

Gaziemir Belediyesi’nin şampiyonluğu kıl payı kaçırdığı yarışmada Türkiye ikinciliğini kazanan halk oyunları ekibi, özel davetli olduğu festivaldeki gösterisiyle hayran bıraktı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun Yalova’da düzenlediği Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi olan Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, kardeş belediye Kirkovo’da düzelenen 2. Biber Festivali’ndeki gösterisiyle ayakta alkışlandı. İkinciliği kazandığı yarışmada ‘gönüllerin şampiyonu’ olan ve 20 kız 16 erkekten oluşan halk oyunları topluluğu, Biber Festivali’nde Karadeniz ve Zeybek oyunlarını sergiledi.

Gaziemir’in gurur kaynağı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ile Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman’ın birer konuşma yaptığı festivalde sahne alan performansıyla izleyicileri büyüledi. Halk oyunları topluluğuyla gurur duyduğunu söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, 25 ilden 32 ekibin yarıştığı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Büyükler Türkiye Şampiyonluğu’nu kazandıklarını hatırlatıp, “Hepsi gurur kaynağımız” dedi.