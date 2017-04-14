Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği başlıyor

’si düzenlenecek olan Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği 21 Nisan’da başlayacak. Festivale 6 ülkeden 177 çocuk katılacak.

Bu yıl 20.’si düzenlenecek Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliğine 6 ülke ile Erzurum ve Artvin’den 177 çocuğun yanı sıra çocukları eğlendirmek için birbirinden ünlü sanatçılar da katılacak. Çocuk şenliğinde Derya Uluğ ve Doğukan Manço konser verecekken, Şebnem Schaefer ile Masal Atölyesi, Niloya, Limon ile Zeytin, Harika Kanatlar, Keloğlan Masalları Müzikalleri sahnelenecek. 21-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Gaziemir ile özdeşleşen ve 7 yıldır profesyonel bir anlayışla organize edilen şenliğe bu yıl Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya ile ülkemizden Erzurum ve Artvin’den çocuklar katılacak. Şenliği 7 yıldır şarkısı, logosu ve maskotu ile marka haline getirdiklerini ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, “Önce ‘Yurtta barış, dünyada barış’, daha sonra sırayla ‘Çevre ve sağlık’, ‘Bilinçli çocuk, mutlu gelecek,’ ‘Eğitim ve sağlık,’ önceki yıl ‘Bilişim ve teknoloji,’ ‘Sev kardeşim,’ geçen yıl da ‘Barış için dans’ temalarını kullandık. Bu yılki şenliğin teması ise, ‘Sanat’ olarak belirlendi” dedi.

Şenliğin dünya gençleri arasında kültürel kaynaşma sağladığını, dünya barışına önemli katkı koyduğunu ifade eden Başkan Şenol, şenliğe katılan ülkelerin kültürel materyallerini Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği Kültür Evinde özel vitrinlerde sergilediklerini de sözlerine ekledi.