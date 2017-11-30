Gaziemir’de “Eğitimde ailenin rolü” semineri

Gaziemir Belediyesi ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı birlikteliğinde “Öğrencinin başarısında ailenin etkin rolü” semineri düzenlendi. Yazar, yaşam ve öğrenci koçu Nur Eda Kasap, ‘anne işi çözümler’ başlığı altında Gaziemirli kadınlara çocuğun eğitiminde ailenin rolü hakkında bilgi verdi. Seminerde sınav kaygısı, anne-baba tutumları, sorumluluk, başarı-başarısızlık, stres, hafıza, doğru nefes teknikleri gibi konular üzerinde duruldu.

Kadınların yaşantılarından örnekler verdikleri seminerde ailenin çocuğun eğitiminde çok önemli bir etken olduğunun altını çizen Kasap, kadınlara; “Güven ve beklentiyi karıştırmayın. Ulaşılabilir hedefler belirleyin. Kendi hayallerinize değil çocuğunuzun hayallerine öncelik verin. Çocuğunuza iyi bir model olun. Çocuğunuzun kapasitesi hakkında gerçekçi ve kabullenici olun, eleştiri yapın ama suçlamayıcı olmayın” tavsiyelerinde bulundu. Seminerin sonunda kadınlar çocuklarıyla eğitim konusunda yaşadıkları sıkıntıları anlatarak çözüm yolu aradı.