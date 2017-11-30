Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 11:40

Gaziemir’de “Eğitimde ailenin rolü” semineri

Gaziemir Belediyesi ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın birlikte düzenlediği “Öğrencinin başarısında ailenin etkin rolü” seminerinde, kadınlara çocuğun eğitiminde ailenin rolü hakkında bilgi verildi.

Gaziemir’de “Eğitimde ailenin rolü” semineri

30 Kasım 2017 11:40


Gaziemir Belediyesi ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı birlikteliğinde “Öğrencinin başarısında ailenin etkin rolü” semineri düzenlendi. Yazar, yaşam ve öğrenci koçu Nur Eda Kasap, ‘anne işi çözümler’ başlığı altında Gaziemirli kadınlara çocuğun eğitiminde ailenin rolü hakkında bilgi verdi. Seminerde sınav kaygısı, anne-baba tutumları, sorumluluk, başarı-başarısızlık, stres, hafıza, doğru nefes teknikleri gibi konular üzerinde duruldu.


Kadınların yaşantılarından örnekler verdikleri seminerde ailenin çocuğun eğitiminde çok önemli bir etken olduğunun altını çizen Kasap, kadınlara; “Güven ve beklentiyi karıştırmayın. Ulaşılabilir hedefler belirleyin. Kendi hayallerinize değil çocuğunuzun hayallerine öncelik verin. Çocuğunuza iyi bir model olun. Çocuğunuzun kapasitesi hakkında gerçekçi ve kabullenici olun, eleştiri yapın ama suçlamayıcı olmayın” tavsiyelerinde bulundu. Seminerin sonunda kadınlar çocuklarıyla eğitim konusunda yaşadıkları sıkıntıları anlatarak çözüm yolu aradı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç