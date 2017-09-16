Gaziemir’de öğrencilerin yüzü gülüyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle fark yaratan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, öğrencilerin de yüzünü güldürüyor. Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinde verilen eğitimle öğrencileri sınavlara hazırlayan, okulların ihtiyaçlarını karşılayan, öğrencileri tatilde denizle buluşturan ve kırtasiye seti yardımıyla okula ‘merhaba’ diyen öğrencilerin yanında olan belediye şimdi de okul çantası ve ayakkabı dağıtıyor. Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine ayakkabı ve okul çantası dağıtımı yapılıyor. Sosyal İnceleme Puanlama Sistemine katılan ve evlerde yapılan değerlendirmeler sonucu 50 puan üstü alan ailelerin çocukları bu destekten yararlanıyor. Puanlama sistemine katılarak destek almaya hak kazanan aileler, belediye personeli tarafından telefonla aranarak Atıfbey Mahallesi Cumhuriyet Semt Evine davet ediliyor ve öğrencinin bedenine uygun ayakkabı ve çantanın dağıtımı yapılıyor. Proje kapsamında 600 ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine ayakkabı ve okul çantası dağıtıldı.