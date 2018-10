Gaziemir'de sezon açılışı

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği spor kurslarının sezon açılışı, Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişört giyen kursiyerlerin Andımız'ı okumasıyla yapıldı. Başkan Şenol, “Ulu Önderimizin yolunda yürümeye devam ederek eleştirenlere inat eğitime, sağlığa ve spora daha çok yatırım yapacağım” dedi.

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği spor kurslarının sezon açılışı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenen muhteşem bir törenle yapıldı. Belediyenin karate, jimnastik, güreş, kick boks, taekwondo, hareket eğitimi, voleybol, badminton, boccia, basketbol, aerobik, bisiklet, halk oyunları branşlarında düzenlediği spor kurslarının açılışı Andımız okunarak yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtleri giyen kursiyerler, tribünleri dolduran vatandaşlarla birlikte Andımız'ı okuyarak yeni eğitim dönemine merhaba dedi. Kursiyerler, hazırladıkları gösterilerle de açılış törenine ayrı bir renk katarken oluşturdukları Atatürk portresi ile coşkuyu zirveye taşıdı.

"Ulu Önderimizin yolunda yürüyoruz"

Atatürk'ün fotoğrafı ile ay yıldızın yer aldığı tişört giyinen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, “48 farklı branşta düzenlediğimiz kurslarla her yaştan ve her kesimden vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Özellikle gençlerimiz için eğitim, sağlık ve spora önemli yatırımlar yapıyoruz. Çünkü eğitimli ve sağlıklı insanların yaşadığı kentlerin hızla gelişeceğine inanıyorum. Gençlerimizin meslek sahibi olmaları çok önemli ancak sosyal olmaları da bir o kadar önemli. Benim gençlere önerim mutlaka bir sanat dalı ve sporla uğraşmaları. Çünkü sosyalleşen gençler daha özgüvenli oluyor, konuşuyor, eleştiriyor, sorguluyor. Her genç Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldı Nutuk'u ve Bursa Nutuk'u mutlaka okumalıdır. Ulu önderimiz Bursa Nutku'nda ‘herkes ülkeye ihanet edebilir ancak gençler ülkeye sahip çıkar' diyor. Bizde bu yolda yürüyerek gençlerimize sahip çıkıyoruz. Bizi eleştirenlere inat eğitime, sağlığa ve spora daha çok para harcayacağım” diye konuştu.