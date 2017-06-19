Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 10:25

GAZİGEM’de yeni dönem kayıtları başladı

Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinde, yeni dönem kayıtları başladığı, ortaokul ve lise öğrencilerinin 12 Haziran’dan başlayıp 10 Temmuz’a kadar ön kayıt yaptırabileceği bildirildi.

GAZİGEM’de yeni dönem kayıtları başladı

19 Haziran 2017 10:25


Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (GAZİGEM)’nde yeni dönem ön kayıtları başladı. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 3 bin öğrenciye 75 öğretmenle hizmet veren GAZİGEM’in 12 Haziran’da başlayan yeni dönem ön kayıtları 10 Temmuz’a kadar devam edecek. Mezunlar için ise kayıtların 14 Ağustos’ta başlayıp, 11 Eylül’de son bulacağı, GAZİGEM’e kayıt yaptırmak isteyen Gaziemirli öğrencilerin 1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, ikametgâh belgesi, öğrenci belgesi veya diploma fotokopisi gibi evrakları tamamladıktan sonra GAZİGEM’e kayıt işlemini yapabileceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!