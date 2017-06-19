Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (GAZİGEM)’nde yeni dönem ön kayıtları başladı. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 3 bin öğrenciye 75 öğretmenle hizmet veren GAZİGEM’in 12 Haziran’da başlayan yeni dönem ön kayıtları 10 Temmuz’a kadar devam edecek. Mezunlar için ise kayıtların 14 Ağustos’ta başlayıp, 11 Eylül’de son bulacağı, GAZİGEM’e kayıt yaptırmak isteyen Gaziemirli öğrencilerin 1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, ikametgâh belgesi, öğrenci belgesi veya diploma fotokopisi gibi evrakları tamamladıktan sonra GAZİGEM’e kayıt işlemini yapabileceği bildirildi.