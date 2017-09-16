Gaziler Günü Aliağa’da kutlanacak

yıldönümü Aliağa’da düzenlenecek tören ile kutlanacak.

Aliağa Cumhuriyet Meydanı’nda 19 Eylül Salı günü saat 14.00’de düzenlenecek olan tören, Atatürk Anıtına; Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Gaziler adına çelenk sunumu ile başlayacak. Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan çelenk koyma törenine tüm kurum amirleri katılacak. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma arz edilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından 19 Eylül 1921 tarih ve 153 sayılı Kanunla TBMM tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e verilen Gazilik ve Mareşallik Rütbesi’nin Meclis Tutanakları okunacak. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’ye yaptığı teşekkür mesajı ve orduya mesajı okunacak.

Program, Gazi Ortaokulu’dan bir öğrencinin günün anlamına ilişkin şiirini okuması ile son bulacak.