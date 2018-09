Gaziler Günü, Çeşme'de resmi törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'e 97 yıl önce Mareşallik ve Gazilik unvanının verilmesi nedeniyle kabul edilen Gaziler Günü, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törene, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Vekili Personel Asteğmen Fatih Oruç, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, Güney Kore Gazisi Hakkı Güvercin, Kıbrıs Gazileri Mehmet Culum ve Halil Karanfil, Güneydoğu Gazisi Bülent İşçi, siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Resmi tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Güneydoğu Gazisi Bülent İşçi, Çeşmeli, Gaziler adına bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Başkomutan Mustafa Kemal'e, TBMM tarafından Mareşallik ve Gazilik unvanı verildiğini hatırlatarak, "Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'ta canlarını hiçe sayarak, vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde birçok savaşa girerek yüzünün akıyla çıkmıştır. Türk Milleti'nin her ferdi, sürdürdüğü hayatın geçmişte edinilen bu tecrübelerin bir sonucu olduğunu bilerek, onu bugünlere ulaştıran şehit ve gazilerimizin yazdığı bu büyük destanları övünerek anlatmaktadır. Milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla, vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatırlarını yüceltmek, onlara minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir" diye konuştu.

"Kahramanlarımızın, mümtaz ve muhterem anıları akıllardan çıkmayacaktır"

Çeşme Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanı Asb. Üçvş. İ. Anıl Muratoğlu ise taptığı konuşmada, var olan hiçbir dünyevi kıymetle ölçülemeyecek değerde ve önemde olan gazilerimizin, milletimizin engin sahiplenişi ile her zaman ayrıcalıklı ve soylu özelliklerini muhafaza ettiklerini vurgulayarak, "Üstlendikleri vatan görevi esnasında, girmiş oldukları mücadelelerden 'Gazilik' ünvanıyla ayrılan kahramanlarımızın, mümtaz ve muhterem anıları hiçbir zaman akıllardan ve gönüllerden çıkmayacaktır. Gazilerimizin huzurunda, millet olarak, toprak olarak bölünmez bütünlük içinde, aynı amaç ve gaye şuurlarını taşıyan, Türk Devleti'nin ebediyete kadar varlığı için, hep beraber, aynı gayreti sarf edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmamasını, bir kez daha bu anlamlı günde tekrarlamak isterim" diye kaydetti.

Gaziler Günü resmi kutlaması, öğrencilerin şiir okumasının ardından sona erdi. Törenin ardından Anaokulu öğrencileri, törene katılan dört gaziye karanfil verdi. Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ise Çeşmeli Gazilere, çerçeveli Atatürk Portresi hediye etti. Çeşmeli Gaziler, ADD yöneticileri ve vatandaşlarla Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Çeşme'deki Gaziler Günü kutlamaları, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın Çeşmeli Gazilere verdiği öğle yemeği ile son buldu.