Gaziler Günü İzmir’in ilçelerinde de törenlerle kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanın verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, İzmir’in ilçelerinde de unutulmadı. Gaziler Günü için İzmir’in Bergama ilçesinde düzenlenen törenler düzenlendi. Törende, Bergama Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirilerek şiirler okundu.

Törenlere Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Bergama Garnizon Komutanı Tank Albay Murat Sağlık, Cumhuriyet Başsavcısı Cem Ali Çiftçi, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Namık Kemal Eroğlu, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasının ardından, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM’nin 19 Eylül 1921 günü mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı vermesi nedeniyle kutlanan Gaziler Günü, Urla’da da kutlandı. Törende Urlalı gaziler, halk ve kamu yöneticileri buluştu. Gaziler Günü kutlaması öğrencilerin şiirleriyle renklendi. Programda, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende Konuşan İzmir Vali Yardımcısı ve Urla Kaymakam Vekili Nihat Kaynar, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü ve özgürlüklerini sağlayan şehit ve gazilere Türk halkının minnettar olduğunu belirtti,

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da, günün anlam ve önemine ilişkin bir mesaj yayımladı. Uyar mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, yakın çalışma arkadaşı İsmet İnönü ve ülke savunmasında şehit düşenleri rahmetle andığını söyledi. Uyar, "Vatan savunmasında gözüpek, yiğit gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Törenlere, İzmir Vali Yardımcısı ve Urla Kaymakam Vekili Nihat Kaynar, Garnizon Komutanı Albay Erol Çevik, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Başsavcı Tuncay Çelik, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri ve siyasi parti temsilcileri törene katıldı.