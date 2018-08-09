GDZ Elektrik Dağıtım’dan 75 desibele destek

GDZ Elektrik Dağıtım tarafından Alaçatı’ya enerji sağlayan trafo, farkındalık amacıyla “Burası Alaçatı. Burada müzik yaparız, gürültü değil” sloganıyla boyandı.

Alaçatı Turizm Derneği tarafından hayata geçirilen #alacati75desibel projesi, büyük ilgi gördü. Dernek üyesi 135 işletme Alaçatı’nın ortak kullanım alanı olan sokaklarda 75 desibel üzerinde müzik yayını yapmama kararına GDZ Elektrik Dağıtım’da “sessiz” trafolarıyla destek verdi. İzmir ve Manisa’da 3.2 milyon aboneye yıllık 14 milyon MWh elektrik dağıtımı yapan GDZ Elektrik Dağıtım, Alaçatı’daki trafosunun görünümünü proje kapsamında baştan aşağıya değiştirdi. Trafo, #alacati75desibel çağrısına uygun olarak “Burası Alaçatı. Burada müzik yaparız, gürültü değil” sloganı eşliğinde Alaçatı’nın huzurunu sembolize edecek şekilde boyandı.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri, GDZ Elektrik Dağıtım’ın sadece sessiz trafolarıyla değil, kesintisiz hizmet için de sezon öncesinde de hummalı bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek, “Alaçatı’daki tüm sokaklar, GDZ Elektrik Dağıtım ekibi tarafından tek tek kontrol edildi. Kesintilerin olmaması için gerekli tüm önlemler planlı bir çalışma dahilinde alındı. GDZ Elektrik’e hem projemize hem de Alaçatı’ya gönülden verdiği destek için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.