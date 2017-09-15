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15 Eylül 2017 10:34

GDZ Elektrik Dağıtımdan genel aydınlatma denetimi

GDZ Elektrik Dağıtım, 18 Eylül-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek genel aydınlatma denetimi süresince gündüz saatlerinde İzmir ve Manisa illerinin bazı bölgelerinde sokak ve cadde aydınlatma armatürlerinin devrede (kontrol amaçlı yanar halde) olacağını duyurdu.

GDZ Elektrik Dağıtımdan genel aydınlatma denetimi

15 Eylül 2017 10:34


İzmir ve Manisa bölgelerinde faaliyet gösteren GDZ Elektrik Dağıtım AŞ. tarafından yapılan açıklamada, düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin denetlenmesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi. Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca elektrik dağıtım şirketlerini inceleme ve denetleme yetkisinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verildiği hatırlatılan açıklamada, Bakanlık tarafından uygun görülen veya yetkilendirilen hallerde söz konusu iş ve işlemlerin ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapıldığı açıklandı.


Açıklamada, "Bu kapsamda GDZ Elektrik Dağıtım, 18 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Bakanlık tarafından bu konuda yetkilendirilen TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün yürüteceği Genel Aydınlatma Denetimine tabii tutulacaktır. Denetim süresince gündüz saatlerinde İzmir ve Manisa illerinin bazı bölgelerinde sokak ve cadde aydınlatma armatürleri devrede (kontrol amaçlı yanar halde) olacaktır" ifadelerine de yer verildi.




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