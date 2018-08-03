Ödemiş ilçesinde karpuz üreticileri, hasat döneminin başlamasıyla yaz sıcağına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bazı üreticiler zararını kurtarırken, bazıları umduğunu bulamadı. Karpuzlar, bu yıl tarlada 55-60 kuruş arasında alıcı buldu. Bazı üreticiler ise karpuzdan başka ürünlere yönelmeye başladı. Bu alanların başında ise mısır geldi. Mısır için şimdiden hazırlık yapan üreticiler, karpuzu tarladan topladıktan sonra mısır ekimi yapacağını belirtti.

Ödemiş’in Gereli Mahallesi’nde 10 dekar alanda karpuz ekimi yapan Bülent Gördesli, geçtiğimiz yıllarda zarar ettiği karpuzdan bu yıl zararını kurtardığını söyledi. Tarlada 55 kuruşa sattığı ürünün yerli üretim olduğunu kaydeden Gördesli, tarladaki rekoltenin de kendisini tatmin ettiğini belirterek, "Geçen yıl karpuzumuz tarlada kalmış satamamıştık. Bu yıl zararlarımı karşıladım. Gördüğünüz gibi olgunlaşmış karpuzu bir yandan topluyoruz, diğer yandan toplanmış bölümleri patozlayarak patates veya mısır ekimine hazırlıyoruz" dedi.

Bölgede karpuz ekiminin azaldığını ve vatandaşın mısıra yöneldiğini belirten Gördesli, “Buradaki karpuzu patates arkasına ekmiştim. Kısa sürede gelişen bir tür idi. Ürünü tarladan kaldırdıktan hemen sonra mısır veya patates ekimi yapacağım” şeklinde konuştu.