Geçirdiği ameliyatla ikinci hayatına “Merhaba” dedi

Dr. Evren Işık’ın gerçekleştirdiği ameliyatla ikinci hayatına “Merhaba” dedi. Sağlığına kavuşan Kartal, "Hocamın kurtardığı tek böbreğime gözüm gibi bakacağım” ifadelerini kullandı.

Erzurum’da yaşayan 46 yaşındaki Alican Kartal, 12 yaşında büyük bir ağrı ve sızı ile hastaneye kaldırıldı. Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Kartal’ın sol taraftaki böbreğinin çürüdüğü ortaya çıktı. Artık bir işe yaramayan böbreği ameliyatla alındı. Üç ay hastanede yatan Alican Kartal, okuluna bu süre zarfında devam edemedi. Doktorlar, tek böbreği bulunması nedeniyle spor yapması da yasaklanan Kartal’ın ailesine, “Sıcak iklimlerde yaşarsa böbreğini daha iyi korur” tavsiyesinde bulundu. Eşi Değer Hanım ile genç yaşta evlenen Alican Kartal da sağlığı için doğduğu, büyüdüğü memleketi Erzurum’u bırakıp İzmir’e yerleşti. Ancak hastalıklar Kartal’ın peşini bir türlü bırakmadı. Tek böbreğinin çıkış kanalındaki taş nedeniyle rahatsızlanan Kartal, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. İdrarından kan gelen Kartal, yaptığı araştırmaların ardından Üroloji ve Androloji Uzmanı Op.Dr. Evren Işık’a ulaştı. Özel İzmir Can Hastanesinde görevli Uzman Op. Dr. Işık, hastaneye geldiğinde hayati riski bulunan hasta için acil ameliyat kararı verdi.

Tek böbrekli hastalar dikkat

12 yaşında taş problemiyle sol taraftaki böbreği alınan hastanın hastaneye başvurduğunda diğer böbreğinin de iflas etme noktasına geldiğini ifade eden Op. Dr. Işık, "Hastamıza başka merkezlerde diyaliz tedavisi önerilmişti ve son çare olarak hastamız bu süreçte bize başvurdu. Böbrek çıkışındaki taşı lazerle ‘endoskopik üreter taşı’ tedavisiyle kırıp, parçaladık. Hastamız bir ay böbreğindeki stent ile yaşadı. Stenti çıkardığımızda ise hastamız tamamen sağlığına kavuştu. Tek kalan böbreği şimdi gayet sağlıklı” dedi.

Böbreklerin insan sağlığı açısından çok önemli fonksiyonları olduğunun altını çizen Op. Dr. Işık, "Özellikle tek böbrekli hastalar ciddi risk altındadırlar. Çoğu zaman tek böbrekleriyle ilgili bir sağlık sorunu yaşadıklarında, diyalize girme riski ile karşı karşıya kalırlar. Bu yüzden tek böbreği olan hastalarımızı nitelikli şekilde bilinçlendirmemiz gerekir" diye konuştu.