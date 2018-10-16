Gediz Elektrik ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden önemli iş birliği

Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ (Gediz) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) iş birliğiyle faaliyete geçen "Yetenek Yönetimi" projesine ait detayların paylaşıldığı basın toplantısı, İEÜ Ana Bina Mütevelli Heyet Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ (Gediz) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) önemli bir iş birliğine imza attı. İEÜ Ana Bina Mütevelli Heyet Toplantı Salonu'nda yapılan basın toplantısında, "Yetenek Yönetimi" projesine ait detaylar paylaşıldı. Söz konusu proje ile İEÜ diploma değerinin artırılması, Gediz'in talep ettiği genç ve nitelikli insan kaynağının sağlanmasının hedeflendiği ifade edilirken, İEÜ'lü öğrencilerin mezun olacakları bölüm ve ilgi alanlarına göre istihdam sağlanmasının da öngörüldüğü kaydedildi.

Gediz İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülecek projenin protokolü kapsamında, pilot uygulama yeri olarak seçilen İzmir'de öğrenci istihdamının artması beklenirken, bir sosyal sorumluluk ve eğitimin desteklenmesi projesi olan Yetenek Yönetimi projesiyle İEÜ lisans öğrencilerine 3. ve 4. sınıftayken iş hayatında uzun soluklu tecrübe ve pratik yapma imkânının da sağlanacağı ifade edildi.

Gediz, proje sonrasında, performansını beğendiği ve birlikte çalışılmak istediği öğrenciye, ihtiyaç oluşması durumunda iş teklifinde bulunulacağı, proje kapsamında değerlendirilecek olan İEÜ öğrencilerinin sayısının aynı dönem için maksimum 35 kişi olarak belirlendiği de dile getirildi.

İmza töreni ile devam eden basın toplantısına, Gediz İnsan Kaynakları Müdürü Hamdi Kasap ve İEÜ Rektörü Prof. Dr. F. N. Can Şımga Muğan da katıldı.