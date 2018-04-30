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30 Nisan 2018 09:19

Gediz Elektrik’ten kariyer fırsatları

Gediz, istihdam oluşturmak, öğrencileri enerji sektörüne kazandırmak ve ücretsiz online eğitim imkanı sunmak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) “2018 Kariyer Fuarı Etkinliklerinden, Dokuzçeşmeler Günü etkinliğine katıldı.

Gediz Elektrik’ten kariyer fırsatları

30 Nisan 2018 09:19


DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından geleneksel olarak organize edilen Kariyer Fuarı etkinliklerinden “Dokuzçeşmeler Günü’nde” kariyerine yön vermek isteyen öğrenciler, insan kaynakları yöneticileriyle bir araya getirildi. Gediz, DEÜ Buca Yerleşkesinde Çok Amaçlı Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilen “2018 DEÜ Kariyer Fuarı Dokuzçeşmeler Günü” etkinliğinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek iş ve staj imkanları hakkında bilgiler verdi.


Gediz, öğrencilere bu etkinlikte sosyal sorumluluk bilinciyle geliştirdiği ve farklı kategorilerde eğitim içeriklerinin sunulduğu dijital eğitim platformu olan “Aydem Akademi” eğitim kuponlarını hediye etti. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal ÇELİK Gediz yetkilerine katılım sertifikası takdim ederek desteklerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Kariyer Günü sayesinde öğrenciler, Gediz ile iletişim ağı oluşturarak, işe alım prosedürleri hakkında bilgi edinme ile birlikte iş ve staj başvurusu yapma şansı da yakaladılar.




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