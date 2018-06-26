Gediz’den Turgutlu’da ikinci Müşteri İlişkileri Merkezi

Müşteri İlişkileri Merkezini (MİM) açtı.

Elektrik tedarikinde dijital kanallar üzerinden yenilikçi çalışmalarını hayata geçirmeye devam eden Gediz, MİM sayısını da artırmaya devam ediyor. Gediz, yeni Turgutlu Cumhuriyet MİM ve mevcut Turgutlu MİM ile birlikte 2 noktada Turgutlulu müşterilerin daha konforlu ve ferah mekânda işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlayacak.

Gediz müşterileri, fatura ödemelerinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ve ekstra işlem ücreti ödememesi için Gediz MİM’lerinde veya Gediz’in anlaşmalı bankalarında gerçekleştirebilir. Bunların dışındaki farklı ödeme kanallarını tercih etmemesi gereken Gediz müşterileri, Gediz web sitesi üzerinden anlaşmalı bankalar bilgilerine ulaşabilecek.

Gediz, Turgutlu’da biri Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sok. No:86/A ve diğeri de Altay Mah. Akgün Sok. No:5/A adreslerinde hizmet verecek.