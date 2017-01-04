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04 Ocak 2017 12:36

Geleceğe bir kültürel miras daha

Geleceğe bir kültürel miras daha

04 Ocak 2017 12:36

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve alanında bir ilk olan Uluslararası Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu Bildiri Sonuçları Selçuk Belediyesi kurumsal internet sitesinde yayınlanmaya başladı. Sosyal bilimler, fen ve sağlık bilimleri olmak üzere iki cilt halinde hazırlanan sempozyum bildirisi sonuçları devecilik kültürü ve deve güreşleri üzerine çalışan ve bu alana ilgi duyanlar için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olarak www.selcuk.bel.tr adresinde yerini aldı.

Akademisyenlerden tam not aldı
Uluslararası Selçuk Efes Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Sempozyumu’na 17- 19 Kasım tarihleri arasında Selçuk’ta gerçekleşmişti. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen 36 akademisyenin yanı sıra Hollanda, İran, Cezayir ve Azerbaycan gibi ülkelerden gelen akademisyenler de alanında ilk olan bu sempozyuma katıldı. Düzenlenen sempozyum sayesinde Selçuk’un deve güreşlerinde bir marka olduğunun bilimsel otoriteler tarafından da tescillendiğini belirten Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; “Selçuk’ta düzenlenen sempozyum özellikle yurt dışından katılan akademisyenleri hayran bıraktı. Gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından gelen akademisyenler;sempozyumla birlikte kökeni yüzyıllar öncesine dayanan devecilik kültürünün bilimsel bir temele oturtulması açısından önem taşıdığını belirttiler. Şimdi bu sempozyumda sunumu yapılan bildirileri iki elektronik kitapta topladık. E-kitaplara kurumsal internet sitemizden ulaşmak mümkün. Bu bildiriler geleceğe bırakılan kültürel bir mirastır” dedi.

Devecilik kültürünün başucu kitabı
Sosyal Bilimler alanında sempozyumda yapılan sunumların sonuç bildirilerinden oluşan kitap 651, fen ve sağlık bilimlerinden oluşan kitap ise 237 sayfadan oluşuyor. Her iki kitap da devecilik kültürü ve deve güreşleri üzerine çalışmak isteyen akademisyenler ve bu kültüre ilgi duyanlar için başucu kitabı olabilecek nitelikte olup içlerinde sempozyumda sunumu yapılan tüm bildiriler foto, plan ve haritalarla desteklenmiş detaylı makaleler halinde yer almaktadır.
Devecilik kültürü ve deve güreşleriyle ünlü Selçuk ilçesindeki deve güreşleri her yıl Ocak ayının 3. Pazarı yapılmaktadır. Deve güreşlerinin Kırkpınar’ı olarak nitelendirilen ve bu yıl 35.’si yapılacak olan güreşler Pamucak Arena’da gerçekleştirilecek.



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