Geleceğin iletişimcileriyle buluştular

Gif Ajans Başkanı Berk Yurtçu, Gif Ajans Ekip Lideri Ali Rıza Dilbaz ve E-Ticaret Uzmanı Deniz Adar’ın katkılarıyla toplam 2 gün süren eğitimde, Iletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik güncel bilgiler içeren sunumlar yapıldı. Berk Yurtçu, eğitim kapsamında günümüzde giderek önemi artan ve yaygınlaşan sosyal medya ve dijital pazarlamanın kullanımına ilişkin ipuçlarını paylaştıklarını söyledi.

Dijitalin gün geçtikçe insan yaşamının büyük bir bölümünü kapladığını dile getiren Yurtçu,

“Dijital mecrada büyük bir potansiyel bulunuyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de internet ve sosyal medya kullanıcılarının sayısı büyük bir ivmeyle artıyor. Bireyler kadar şirketler de bu durumun farkında ve aktif olarak dijital medyayı kullanıyor. Bunları yaparken de doğru hedef kitleye doğru mesajı vermek gerekiyor. Bununla birlikte, Google reklam çeşitleri ve Google kampanyalarında nelere dikkat edilir, nasıl oluşturulur gibi konulara önem vermeniz gerekiyor” diye konuştu.

Berk Yurtçu, gerçekleşen eğitimlerin sonucunda Google Adwords sınavına girerek en yüksek not alan 2 öğrenciye Gif Ajans bünyesinde iş imkanı sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.