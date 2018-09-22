Geleceğin müzisyenleri piyano atölyesinde yetişiyor

Aras Deniz Sipahi Piyano Atölyesi'nde öğrenciler, solfej ve piyano eğitimi ile birlikte canlı performanslara da imza atıyor. Müzikte eğitimin çok önemli olduğunu ve gençlerin başarıya giden yolda çok çalışması gerektiğini belirten Aras Deniz Sipahi müziğin uzun soluklu bir yolculuk olduğunu söyledi.

Müzik tutkusunun kendinde küçük yaşlardan beri var olduğunu ifade eden Sipahi, öğrencileri ile birlikte usta bestecilerin ölümsüz eserlerine yeniden hayat verdiklerini kaydetti.

Sahne deneyimi de yaşatılıyor

Geçtiğimiz dönem toplam 43 öğrencisinin sınavlarda başarılı performanslar gösterdiğini belirten Sipahi, öğrencilerinin elde ettikleri başarılardan ötürü gurur duyduğunu ve bu başarının öğrencilerin ilerideki hayatında da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Gençlerin içindeki müzik aşkını ortaya çıkarmak istediğini vurgulayan Sipahi “Öğrencilerine her fırsatta sahne deneyimi yaşatan atölyemiz, sadece geçtiğimiz yıl 8 piyano resitali vererek İzmir'de en fazla resital veren sanat okulu oldu. Geçtiğimiz Mart ayında, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'ı ağırladık. Öğrencilerimize böylesine büyük bir usta ile çalışma fırsatı sunduğumuz için onurluyuz. Yeni sanat sezonunda da bu tip organizasyonlara devam edeceğiz” diye konuştu.