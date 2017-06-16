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16 Haziran 2017 10:53

Geleceğin sağlıkçıları kep attı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, kampüs olarak kurulan Özel Mavi Ege Eğitim Kurumları, ilk mezunlarını vermenin heyecanını yaşadı.

Geleceğin sağlıkçıları kep attı

16 Haziran 2017 10:53


Özel Mavi Ege Eğitim Kurumları, ilk mezunlarını yuvadan gönderdi. Ortaokul öğrencilerinin de liseye geçişinin kutlandığı törende, Mavi Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile geleceğin sağlık çalışanları, 350 sağlık meslek lisesi öğrencisi de kep atmanın heyecanını yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Okul Müdürü Arzu Ekren, tüm mezunlara başarılar dileyerek, bölüm birincileri ile tahtaya çivi çakma merasimi gerçekleştirdi.


İlk mezunları vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren kurumun yönetim kurulu başkanı Serkan Asil, "Bugün hem mutlu hem de gururluyuz. Öğrencilerimizin yeni hayatının heyecanını onlarla birlikte duyuyor ancak onlardan ayrılmanın da burukluğunu yaşıyoruz; fakat biliyoruz ki, bu asla bir ayrılık değildir. Buradan sonra da öğrencilerimizin hem sosyal hayatta hem de iş hayatında yanında, arkasındayız. Her biri bu büyük ailenin bir parçasıdır" ifadelerine yer verdi.




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