Geleceğin sinemacıları Aliağa’da yetişecek

Özellikle gençlere sinemayı sevdirmek ve geleceğin sinemacılarına yol göstermek isteyen Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV), kısa film atölyesinin ardından şimdi de film analiz atölyesi için kayıt dönemini başlatıyor. Film analiz atölyesinde eğitim almak isteyen vatandaşların 9-13 Temmuz tarihlerinde Aliağa Belediyesi Açıkhava Tiyatrosu’na müracaat ederek kayıt yaptırabileceği ifade edilirken, eğitimler ise 16 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Film analizi atölyesinde eğitimler iki ay boyunca haftanın iki günü ASEV dersliklerinde gerçekleştirilecek. Eğitim sürecinde kursiyerlere; temel sinema bilgisi, film çözümleme teknikleri, alt metin görme, simgesel anlatımları fark edip anlamdırma ve film dili terimleri ile görsel dil konuları anlatılacak.

Ayrıca eğitimler kapsamında haftanın bir günü Türk sinemasından, bir günü ise dünya sinemasından filmlerin seçileceği aktarıldı. Programlarda yine seçilen filmlerin yönetmenlerinin öyküleri anlatılacak, röportajları ve belgeselleri incelenecek. Daha sonra filmin analizi yapılarak filmin kamera arkası görüntülerinin de izleneceği öğrenildi.